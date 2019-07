Z radarji nad prehitre voznike še na dveh lokacijah

Ljubljanska mestna občina je sistem nadzora hitrosti prometa v mestu razširila z dvema novima ohišjema, v katerih bosta izmenično nameščeni samodejni merilni napravi, ki ju v mestu zdaj že uporabljajo na drugih lokacijah. Novi ohišji za radar so postavili na Opekarski cesti pri hišni številki 11 in v Samovi ulici pri hišni številki 9. Prehitre voznike bodo tam lovili od srede dalje. »Merilne naprave nameščamo na prometno obremenjene lokacije, v bližino vzgojno-izobraževalnih ustanov ter na šolske poti,« so izbiro lokacij pojasnili na mestni občini. Prva tovrstna ohišja za radarje so pred dvema letoma postavili na Roški, Celovški, Dolenjski in Slovenski cesti, lani so dodali še lokacije na Zadobrovški cesti, Cesti Dolomitskega odreda in v Slovenčevi ulici. Z novima ohišjema so tako letos število lokacij, kjer lahko s samodejnimi radarji merijo hitrost voznikov, povečali na devet, medtem ko merilni napravi za zdaj ostajata dve. »Osnovni namen izvajanja meritev hitrosti je izključno izboljšanje prometne varnosti, in ne polnjenje proračuna, saj vozniki prevečkrat pozabljajo, da je ravno prevelika hitrost pogost vzrok prometnih nesreč,« so ob tem sporočili z občine. Z rezultati na cestah, kjer so postavljena ohišja, so zadovoljni. Opažajo namreč, da se število prekoračitev hitrosti tam zmanjšuje. žr