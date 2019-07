Med pisanjem o avtomobilih v popularni kulturi, med katerimi logično prevladujejo predvsem tisti iz filmov (mimogrede: počasi, a vztrajno se v pričujoči rubriki približujemo že stotemu takšnemu), smo že večkrat ugotovili, da so nekateri med seboj zanimivo povezani. Bodisi so se enaki pojavili v dveh filmih bodisi jih je filmarjem priskrbel ali jih predelal isti človek bodisi je bila povezava kako drugačna in je pri njej treba uporabiti celo nekaj domišljije. Kot nemara v naslednjem primeru.

Tokrat bo beseda tekla o avtomobilu iz filma Vozi! iz leta 2011, v katerem je v glavni vlogi, vlogi Voznika (z veliko začetnico zato, ker je bil to v filmu njegov edini naziv, se pravi, da njegovega pravega imena sploh ne izvemo), blestel Ryan Gosling. Ali pa, če želite, njegov avto oziroma eden od njih, chevrolet chevelle malibu letnik 1973, ki ga z nekim drugim filmskim avtomobilom lahko povežemo zaradi tega, ker je bil omenjeni v resnici zadnji chevrolet, ki ga je zasnoval sloviti John Z. DeLorean, preden je istega leta zapustil podjetje in ustanovil svojega. Če kdo še ni povezal vseh koncev – da, to je bil prav tisti John Z. DeLorean, ki je kasneje izdelal nemara celo najslovitejši filmski avto vseh časov, delorean DMC-12, ki je v franšizi Nazaj v prihodnost (Back to the Future) služil kot časovni stroj. A o njem smo pisali že dovolj, v Vozi! pa je torej zablestel še zadnji DeLoreanov chevrolet.

Ima ga še dandanes No, da se je chevroletov lepotec v filmu sploh znašel, se je moralo povezati kar nekaj naključij. Prvo je bilo, da sta sodelovanje pri prvotno zamišljenem projektu, o katerem se je začelo šušljati leta 2008, odpovedala režiser Neil Marshall in igralec Hugh Jackman, ki je bil sprva predviden za vlogo Voznika. Drugo se je zgodilo, ko je producent Marc E. Platt dve leti kasneje za nosilno vlogo stopil v stik z Ryanom Goslingom. Tretje, da je omenjeni glavni igralec nato prvič v karieri sam izbral režiserja filma in se nemudoma spomnil danskega ustvarjalca Nicolasa Windinga Refna. No, krog pa je bil sklenjen s tem, ko je nato omenjeni režiser Goslingu prepustil izbiro avtomobila, ki ga bo ta v filmu uporabljal kot svoje glavno, vsakodnevno prevozno sredstvo – vsakodnevno zato, ker je Voznik med akcijskimi pobegi uporabljal tudi druge avtomobile. Kakor koli, Goslingova izbira je bil torej omenjeni chevelle malibu, legenda pa pravi, da ga je igralec nekaj mesecev pred začetkom snemanja filma sam kupil v precej slabem stanju na nekem avtomobilskem odpadu, zanj odštel 2000 dolarjev ter ga nato lastnoročno obnovil in mu vdahnil novo življenje. Če gre verjeti tej zgodbi, ga je nato zadržal tudi po koncu snemanja in ga ima v svoji garaži še danes.