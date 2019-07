Anouk de Clercq, belgijska filmarka: Vrnitev od pogleda nezemljana

Eksperimentalni filmi belgijske umetnice Anouk de Clercq na prvi pogled morda delujejo nepristopno, a hitro ugotovimo, da skozi minimalizem, sugestivnost in abstrakcijo vendarle gradi na povsem človeških občutjih. Umetniško pot je začela kot glasbenica, filmu se je posvetila šele pozneje – in glasba v njenih filmih še vedno igra povsem enako, če ne še pomembnejše vloge kot slika. Rada namreč združuje tudi druge umetnostne zvrsti: arhitekturo, gledališče, ples. Za svoja dela je prejela številne nagrade in jih razstavljala v Tate Modern, Centru Pompidou, Reini Sofii, Centru sodobne umetnosti v Ženevi… Letos je obiskala tudi festival Kino Otok v Izoli.