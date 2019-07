Nataša Kramberger: Žirafe, sloni in njive

‘Nekajkrat so na cesti, ki pelje mimo naše njive, nastali že takšni zastoji, da je malo manjkalo do prometne nesreče. Ljudje so iz gole radovednosti upočasnili vožnjo in namesto na cesto gledali nas, ki smo na njivi pleli buče ali čebulo. Dolgo nisem razumela, v čem je problem. Dokler se nisem tudi sama ozrla po njivah v okolici. Nikjer nobenega človeka. Nikjer žive duše. Le tu pa tam kakšen mastodonski traktor, ki za sabo pušča dolgo in težko, zorano ali pokošeno sled. Ljudje na njivi, mi, ki okopavamo? Senzacija kakor žirafe v cirkusu.«