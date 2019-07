Če bi državni organ, ki je izdal okoljevarstveno soglasje, v postopku ravnal zakonito, zadeva na sodišču ne bi padla. Kje je potem krivda: na sodišču, društvu ali državi? Pa še: ali je od števila članov društva odvisna ustavitev nekega državnega projekta? Ali lahko potem samo tista društva, ki imajo veliko članov, ustavijo gradnjo hidroelektrarne, tista z manj člani pa ne? Absurdna logika ministrice! Podobno je bilo v primeru ustavitve odstrela medvedov po zadnjem vladnem odloku. V mnogih medijih je pisalo, da je odstrel ustavilo društvo Alpe Adria Green, kar pa ni resnično. Odstrel je ustavilo upravno sodišče. Če bi vlada pripravila odlok o odstrelu medvedov v skladu s predpisi, ustavitve odstrela s strani sodišča ne bi bilo. Kdo je potem krivec? Vlada ali društvo?

Ministrica Bratuškova nadalje pravi: »Predvsem bi morali definirati, kaj in kdo lahko dela v javnem interesu.« Ali ni to že definirano? Verjetno pa ministrici ta definicija ne ustreza in bi rada takšno definicijo, ki bi na koncu koncev ukinila društva, ki delujejo v javnem interesu. In v »javnem interesu« bi ostalo samo tisto, kar bi delala država. In tako bi lahko še bolj uničevala naravo, kot to dela sedaj, saj ne bi imela »nasprotnika« v smislu društev, ki delujejo v javnem interesu na področju zaščite okolja in lahko izpodbijajo državne odločitve pred sodiščem. Če bi do tega prišlo, bi seveda lahko ministrica bolj mirno »spala«.

»Tudi to, da se posameznik prestavlja iz društva v društvo (Gorazd Marinček, op.a.) in vsakič v imenu drugega društva poskuša doseči svoj prav, je zame nesprejemljivo,« je še dejala ministrica. Ali je ravnanje posameznika, ki se po besedah ministrice prestavlja iz društva v društvo, nezakonito? Če je, naj sproži ustrezne postopke. Če pa ni, se postavlja vprašanje, zakaj ministrica to omenja. V primeru društev dosega »svoj prav« društvo in ne posameznik, tudi če je predsednik. Ali ministrica tega ne ve? Ali želi koga osebno diskreditirati? Pa še nekaj. Ministrica je dejala, da je to zanjo nesprejemljivo. Zanjo osebno ali za državo? Za državo to ni nesprejemljivo ali nezakonito, saj bi sicer sprožila ustrezne postopke. Ni znano, da bi jih. Ali je potem to nesprejemljivo za Alenko Bratušek kot državljanko? Če da, ali jo davkoplačevalci plačujejo, da kot ministrica javnosti predstavlja osebna stališča?

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah