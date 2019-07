Po razkritju neodvisne okoljske raziskave, kaj vse so v podjetju Termit v zadnjih letih zakopavali na območju odkopa Drtija, so inšpektorji podjetju že prepovedali nadaljnjo predelavo odpadkov, grozi pa jim tudi odvzem okoljevarstvenega dovoljenja. To bi lahko dolini, ki se sooča z ekološko katastrofo, prineslo še socialno katastrofo, saj v podjetju režejo kruh okoli 200 zaposlenim. Drugega večjega podjetja v občini Moravče ni.

A se župan Milan Balažic, ki je ogorčen nad rezultati okoljske analize, socialnih posledic zaprtja podjetja ne boji. »Med več kot 200 delavci Termita jih je po naših podatkih le okoli 40 iz Moravške doline. Večina zaposlenih je tujih delavcev, predvsem iz Romunije, Bolgarije, Albanije in tako naprej, ki so še edini pripravljeni delati v zdravju nevarnih delovnih okoljih za nizko plačo. Morebitno prenehanje delovanja Termita bi torej pomenilo izgubo nekaj deset 'umazanih' delovnih mest, prineslo pa nove možnosti razvoja občine Moravče,« je prepričan župan Balažic.

»Nova strateška usmeritev občine bodo 'čista' delovna mesta v turizmu, kot so kmečki turizem, kmetije odprtih vrat, butični hoteli, proizvodnja domače kmečke hrane, gostinstvo, gradnja domov za starejše občane ter vse, kar je povezano z njihovo oskrbo,« že snuje prihodnost občine Balažic in zatrdi, da tudi ob zaprtju Termita v občini novih delovnih mest ne bo manjkalo, prej nasprotno.

Kazenske ovadbe

Za ekološko katastrofo Moravške doline pa župan Balažic krivi »dobre« ljudi, ki so jo dobro zastrupili – tako tla, zemljo, kot vodo in zrak. Zato bodo sprožili kazenske ovadbe proti znanim in neznanim storilcem, ki so po kazenskem zakonu odgovorni za onesnaženje okolja, povzročitev splošne nevarnosti, nevestno delo v službi, zlorabo uradnega položaja in še kaj. »Znani storilci so vodstvo Termita in bivše vodstvo občine Moravče z nekdanjim županom Martinom Reboljem na čelu. Razmišljamo pa tudi o kazenskih ovadbah proti državi, se pravi proti okoljski in rudarski inšpekciji, ki sta bili leta slepi za ekološki kriminal,« je neomajen župan Balažic.

Župan vztraja, da naj ministrstvo za okolje Termitu čim prej odvzame okoljevarstveno dovoljenje, čemur bo sledila resna sonaravna sanacija celotnega območja, pravi. Zaveda se, da bo ta po vsej verjetnosti trajala več let, plačati pa jo bo moral storilec, torej podjetje Termit, še poudarja. Dogajanje okoli Termita in sanacije bodo na občini skupaj s predstavniki Ljudske iniciative LIM kajpak ves čas budno spremljali. »Če ne bo vse potekalo tako, kot mora, imamo na voljo pravna in politična sredstva, da si končno tudi v Moravčah priborimo pravico živeti v čistem in zdravem okolju. Konec koncev ne gre le za Moravško dolino – ta je le vzorčni primer, kako moramo delovati, da očistimo Slovenijo v celoti,« je jasen župan Balažic, ki za zdaj, potem ko se je ministrstvo za okolje postavilo v celoti na njihovo stran, ne omenja več ljudske nepokorščine. Napoveduje pa »shod moravškega ljudstva«, ki naj bi pokazal smer delovanja v prihodnjih mesecih. Zbrali se bodo že jutri zvečer ob 19. uri v Kulturnem domu Moravče, kjer bodo razkrili tudi povsem nova odkritja o dogajanju v Moravški dolini.

V družbi Termit ustno odločbo okoljskega inšpektorja o prepovedi obratovanja naprave za predelavo odpadkov še preučujejo, a odločbo že upoštevajo in odpadkov ne sprejemajo več. Odločitve o nadaljnjih aktivnostih bodo sprejeli po proučitvi vseh nastalih okoliščin, pravi Alenka Pavlin iz Termita.