Velikokrat bo razlog za spore med mačkami boj za prevlado oziroma status alfa samca oziroma samice. Ta lahko traja več dni, tednov ali celo mesecev, niha pa med igro in resnim pretepom, ki ga moramo pustiti, da se odvije do konca. Ko bo zmagovalec za najvišji položaj v hiši znan, bo konec tudi pretepanja. Skoraj vedno pa bo nemir v gospodinjstvo prinesla tudi nova mačka, zato jo starim prebivalcem hiše moramo predstaviti počasi.

Novo mačko imejmo en teden v ločeni sobi in ji ne dovoljujmo stika z drugo mačko. Prvi teden naj bo namenjen temu, da se mački navadita vonja druge, kar lahko storimo tako, da vsaki damo svežo brisačo ali odejo, na kateri bo spala, potem pa jo zamenjamo. To počnemo vsaj enkrat na dan, hkrati pa mački, ki smo jo imeli že prej, v tem tednu omogočimo, da raziskuje sobo nove mačke, a takrat, ko te ni v njej. Naslednji korak je osebno spoznavanje, a naj bo to takšno, da sta obe mački zaprti v svoji košari in se le gledata. To ponovimo večkrat na dan nekaj dni zapored, potem pa odprimo košari. Če bo šlo zlahka, se bosta mački previdno ovohavali, malo pihali ali godrnjali, če bo šlo stežka, se bosta lahko tudi stepli. V tem primeru spoznavanje ponovite naslednji dan, če to ne bo uspešno, pa ponovite vse korake od brisač dalje, le da vse korake delajte bolj počasi kot v prvem poizkusu.

Najprej sloga, potem prepir

Se pa lahko zgodi, da se bosta stepli tudi mački, ki sta se prej dobro razumeli. Po navadi se takšne mačke prepirajo zaradi boja za teritorij, zaradi zmešnjave z vonji, ko gre ena od mačk k veterinarju, zaradi bolezni ali stresa, včasih pa zaradi različnih značajev, ki jih sicer ne boste mogli spremeniti, lahko pa zmanjšate napetost tako, da bo vsaka mačka imela dovolj prostora zase.

Teritorialni konflikt se pojavi, ko ena od mačk ali obe začneta določen del stanovanja – posteljo, skodelico s hrano, odejo in podobno – dojemati kot izključno svojo. V tem primeru naj ima vsaka mačka svoje stranišče, prostor za spanje in posodico za hrano, če so pretepi zelo ostri, pa naj bo vsaka tudi v svoji sobi. Zmešnjava z vonji po obisku veterinarske ambulante je pogosta. Mačke se doma navadijo na vonje druga druge in po njih komunicirajo, pri veterinarju pa se navzamejo drugih vonjev, zaradi česar so doma ob vrnitvi lahko sprejete kot tujke, kar pomeni s pihanjem in celo s kremplji. Težava se v tem primeru čez dan ali dva, ko neznani vonji izginejo, reši sama, sicer pa pretepe lahko preprečite tako, da obe mački k veterinarju odpeljete hkrati, če to ni mogoče, pa mačko ob vrnitvi iz veterinarske ambulante za nekaj časa zaprete v sobo in jo podrgnite z brisačo, s katero ste prej podrgnili mačko, ki je ostala doma.

Nemir v hiši bo prinesla tudi bolezen. Bolna mačka bo lahko bolj nestrpna in se bo stepla z mačko, s katero se je prej povsem dobro razumela, lahko pa, če zboli alfa mačka, to prinese tudi nove boje za položaj glavne mačke v hiši. Situacija se bo rešila, ko bo mačka ozdravela, je pa ključno, da to, da je mačka bolna, sploh opazite, saj mačke bolezen skrivajo. Če boste opazili spremenjene navade in vedenje ali manjši apetit, je to že lahko znak za bolezen, če ni kriva bolezen, pa je lahko kriv tudi stres. Tega povzročijo stvari, kot so potovanja, selitev, vrnitev iz mačjega hotela, novi hišni ljubljenčki pa tudi nove osebe. Stresa ne boste izkoreninili, ga pa lahko omilite, in sicer tako, da se držite rutine pri hranjenju, da ima mačka vedno na voljo svoje najljubše igrače in posteljo oziroma odejo, pomirili pa jo boste tudi s crkljanjem in igranjem.