Huawei ima v zadnjih mesecih velike težave s poslovanjem v ZDA. Med drugim mu ameriški predsednik Donald Trump skuša preprečiti sodelovanje pri izgradnji omrežij 5G po vsem svetu, češ da njegova oprema omogoča vohunjenje kitajskim oblastem.

V Italiji je Huawei prisoten že 15 let. V prihodnjih treh letih namerava svojo zavezanost državi potrditi, med drugim z 1,2 milijarde evri, vloženimi v marketing, in 52 milijoni za raziskave in razvoj, je danes povedal glavni izvršni direktor Huawei Italia Thomas Miao.

Rim je oktobra lani s prodajo frekvenc 5G zaslužil 6,6 milijarde evrov, Huawei pa ga je danes pozval k "transparentni, učinkoviti in pošteni" uporabi t. i. zlate moči. Gre za zakonodajo, ki državi omogoča poseg v zasebni sektor z namenom ubraniti nacionalno varnost. Kot je danes opozoril Miao, bi morala enaka pravila veljati za evropske in neevropske ponudnike.