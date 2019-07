Že vnaprej je bilo jasno, da bo Nemčija z njenim glavnim mestom Berlinom gostiteljica zaključnih bojev, saj je bila za ta del tekmovanja edina kandidatka. Glavni odbor Fibe Europe pa je potrdil celotno kandidaturo Nemčije, ki predvideva še Köln za prizorišče predtekmovalne skupine.

Ob Kölnu pa bodo uvodni boji 41. izvedbe celinskega prvenstva potekali še v Pragi, Tbilisiju in Milanu. Praznih rok pa so poleg Slovenije, ki je kandidirala z Ljubljano, ostale še Estonija s Talinom in Madžarska z Budimpešto.

Štiri soorganizatorke turnirja, ki bo v naslednji izvedbi potekal tri tedne prej kot doslej, in sicer v drugi polovici avgusta, je na današnjem slavnostnem dogodku v Münchnu sporočil predsednik Fibe Europe Turgay Demirel. Ta se je zahvalil vsem kandidatkam, ob tem pa pripomnil: "Izbrali smo najboljše, a vse so bile zelo izenačene."