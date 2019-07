Družba RUNE Enia, ki je slovenska družba projekta RUNE (Rural Network Project), bo začela z investicijo v izgradnjo omrežja, ki bo končnim uporabnikom omogočalo hitrosti prenosa do 10 gigabitov (Gb) na sekundo. Projekt bodo podrobneje predstavili v sredo v Šentilju.

Kot so v imenu RUNE Enia za STA povedali v komunikacijski agenciji Odmev, bo projekt stekel letos, končan pa bo predvidoma v treh letih. Potekal bo na območju celotne Slovenije, in sicer na območjih, kjer sedaj ni širokopasovnega optičnega omrežja, med drugim v manjših naseljih in na redkeje poseljenih območjih.

RUNE je projekt gradnje širokopasovne optične infrastrukture na podeželskih področjih v Sloveniji in na Hrvaškem. Na Hrvaškem je po navedbah Odmeva predvidena investicija v višini 50 milijonov evrov.

Gre za projekt sklada Connecting Europe Broadband Fund (CEBF), ki sta ga ustanovila Evropska investicijska banka (EIB) in Evropska komisija z namenom vlaganja v tržne projekte, s katerimi bi dosegli cilje evropske "gigabitne družbe". Kot navaja spletna stran Evropske komisije, je cilj do leta 2020 pridobiti za 500 milijonov evrov investicij v širokopasovno omrežje, pričakujejo pa sprostitev za od 1 do 1,7 milijarde evrov investicij.