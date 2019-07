Predlog odložilnega veta na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Bogomirjem Vnučcem. Predlagatelji ocenjujejo, da je novela, ki jo je DZ sprejel v sredo, v neskladju z odločbo ustavnega sodišča, saj uvaja razlikovanje med javno veljavnimi programi in programi, ki so pridobili javno veljavnost. Uvedba razlikovanja po njihovih navedbah v praksi predstavlja temelj za razlikovanje oziroma omejitev višine sofinanciranja osnovnošolskega programa zasebnih šol, kar pa je v neposrednem nasprotju z odločbo ustavnega sodišča.

Vendar pa komisija DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki se je sestala pred izredno sejo, predloga, naj DS izglasuje odložilni veto, ni podprla. Vetu je bil naklonjen le en član, medtem ko jih je bilo šest proti.

Novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki jo je DZ sprejel v sredo in jo je na komisiji predstavila državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk, spreminja način financiranja zasebnih osnovnih šol. V skladu z njo bi država obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah financirala v celoti, razširjenega dela programa pa ne bi financirala.

Po besedah državne sekretarke so pri pripravi novele izhajali iz tega, kaj otrok pri izobraževanju potrebuje, da pridobi spričevalo. »Torej se financira tisto, kar je v javnih šolah obvezni program,« je dejala.