Policija je v petek kmalu po poldnevu prejela obvestilo, da moški v enem od koprskih lokalov grozi in fizično napada zaposlenega. 26-letni prijavitelj je policistom povedal, da je prišel v lokal 56-letnik iz Šoštanja, ki ga je večkrat udaril in mu grozil, zatem pa lokal zapustil. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje.

Le uro pozneje so policijo obvestili, da po Semedelski cesti divja osebni avtomobil znamke audi celjske registracije. Za volanom je bil omenjeni 56-letnik, ki je zapeljal čez semedelski most in pred krožiščem podrl prometni znak, zapeljal v krožišče v napačno smer, zatem pa zdivjal proti Olmu. Ker ni vozil po sredini prometnega pasu, je zapeljal najprej v desno odbojno ograjo, od tam ga je odbilo v levo odbojno ograjo in nazaj v desno, kjer ni več ograje, tako da je zapeljal z vozišča.

56-letnik je vozil avtomobil, ki je bil od januarja odjavljen iz prometa. Moški prav tako ni imel vozniškega dovoljenja, odklonil je preizkus z alkotestom, na vozilu pa je imel nameščeni različni registrski tablici.

Za kršitve mu sledi enotni obdolžilni predlog, zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe na kraju pa plačilni nalog. Sledi mu tudi kazenska ovadba za izrečene grožnje policistu.

46-letnik grozil policistu

V noči na soboto so imeli v portoroškem lokalu težave z gostoma. 41-letnik iz Postojne je najprej zapeljal z vozilom na pločnik. Nato sta moška iz tega vozila kršila javni red, pri čemer nista upoštevala opozoril in ukazov varnostnikov. Oba so zadržali do prihoda policistov.

Eden od njiju, sicer doma z okolice Postojne, je preklinjal, kričal, zmerjal in vznemirjal goste lokala. Ker se moški ni pomiril niti po prihodu policistov, so mu ti odvzeli prostost ter izdali plačilni nalog. Voznik avtomobila je pri alkotestu napihal 0,7 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, poleg tega pa nima vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu zasegli, voznika pa prav tako pridržali. Sledi mu obdolžilni predlog.

V noči na nedeljo pa so policisti na Ukmarjevem trgu v Kopru obravnavali pretep dveh fantov, v katerega so posegli starši. Mati enega od njih je enega moškega zbrcala in udarila. Policist jo je prijel, v tem pa je nanj skočil 46-letnik iz Kopra, policista prijel za roko, mu zagrozil in mu nameraval preprečiti uradno dejanje. Po posredovanju drugega policista so moškega umaknili in mu odredili pridržanje. Sledi mu kazenska ovadba.