Po podatkih prometno-informacijskega centra je čakalna doba na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Gruškovje in Obrežje. Na Dragonji vozniki avtomobilov na vstop čakajo do pol ure, na Obrežju pa tovornjaki na vstop čakajo več kot dve uri. Na Jelšanah vozniki avtomobilov čakajo pri vstopu in izstopu do pol ure.

Zastoj je nastal tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez proti Kozarjam.

Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Celje-Medlog, v Celju, na Kidričevi ulici proti Žalcu.

Na promet pa vpliva tudi odstranjevanje cestninskih postaj Dob, Lukovica, Prepolje, Kozina, Tepanje, Videž in Vransko.

V nekaterih državah so se minuli vikend začele počitnice. Zato je tudi danes mogoče pričakovati povečan promet proti slovenski in hrvaški obali ter nazaj. Vozniki lahko pričakujejo tudi več gneče na počivališčih.