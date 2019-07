Močan potres v Indoneziji zahteval smrtno žrtev, več sto ljudi evakuirali

Močan potres z magnitudo 7,3, ki je v nedeljo stresel odročno indonezijsko otočje Moluki, je zahteval najmanj dve smrtni žrtvi, več sto ljudi pa so evakuirali, so danes sporočile oblasti. Do danes zjutraj so zabeležili najmanj 52 popotresnih sunkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.