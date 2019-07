V prvem četrtletju je rast BDP na letni ravni dosegla 6,4 odstotka, danes objavljeni statistični podatki pa so v skladu s pričakovanji analitikov in kitajskih oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kitajska vlada za letošnje leto napoveduje med 6- in 6,5-odstotno gospodarsko rast, potem ko se je lani tamkajšnji BDP okrepil za 6,6 odstotka.

»Gospodarski pogoji so še vedno zaostreni, tako doma kot v tujini, upočasnjuje se globalna gospodarska rast, krepijo se zunanje nestabilnosti,« je danes objavljene podatke komentiral predstavnik kitajskega statističnega urada Mao Shengyong.

Peking je pred časom že uvedel številne ukrepe za spodbujanje gospodarske rasti, vendar pa ti doslej niso uspeli izničiti negativnega učinka padca povpraševanja iz tujine in domačega povpraševanja. Kitajski izvoz je, kot kažejo podatki statističnega urada, v prvih šestih mesecih leta, narasel le za 0,1 odstotka.

»Še veliko možnosti je za ukrepanje,« je o morebitnih novih ukrepih in načinih spodbujanja gospodarske rasti dejal Mao. Številni so namreč prepričani, da bi rahljanje monetarne politike lahko spodbudilo gospodarsko rast. »Kitajska vlada ne bo dovolila, da rast pade pod šest odstotkov,« je dodal.

So pa nekateri danes objavljeni statistični podatki kljub temu vnesli nekaj optimizma. Kitajska industrijska proizvodnja je junija narasla za 6,3 odstotka, medtem ko je bila maja rast le petodstotna, kar je predstavljajo najpočasnejšo rast po letu 2002.