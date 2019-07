Monsunsko deževje v Nepalu in Indiji zahteva vse več žrtev

Poplave, ki jih je povzročilo monsunsko deževje, so se na severu in vzhodu Indije še okrepile. Prizadele so že 4,5 milijona ljudi, okoli 20.000 jih je moralo zapustiti svoje domove. Od srede je v sedmih zveznih državah umrlo 51 ljudi. Poplave in zemeljski plazovi v sosednjem Nepalu pa so zahtevali najmanj 65 življenj, 30 ljudi pogrešajo.