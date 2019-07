Iz De Marchijeve ekipe so danes sporočili, da si je nesrečni kolesar pri včerajšnjem grdem padcu zlomil ključnico in tudi nekaj reber, ki so predrla pljučno krilo. Ob tem ima številne modrice in globoke ureznine po obrazu. De Marchi je ta čas še vedno v bolnišnici v Saint-Etiennu in bo naslednjih 24 do 48 ur ostal na opazovanju. Italijanski kolesar je padel po desetih kilometrih nedeljske etape, v kateri je sicer Slovenec Jan Tratnik zasedel tretje mesto.