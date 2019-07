Janja Garnbret je letos v svetovnem pokalu nanizala šest zmag v balvanskem plezanju, z zmago je odprla tudi težavnostnem sezono v Villarsu v Švici. Niz zmag je prekinila v soboto v Chamonixu. Zadnjič, ko Slovenke ali Slovenca na tekmah v Chamonixu ni bilo na zmagovalnem odru, se je pisalo leto 2005.

»Prav vsi se zavedamo, da se je pač tudi to enkrat moralo zgoditi. V bistvu niti nimam časa biti razočarana, saj imamo že konec tedna naslednjo tekmo v Brianconu. Ni časa za negativizem, ampak samo s trezno glavo naprej,« je dejala najbolj vsestranska športna plezalka v svetovni karavani ta hip, o tokratni gledalski vlogi pa je pristavila: »Bila je zanimiva izkušnja. Upam pa, da se ne bo več ponovila. Je pa bilo zelo lepo tudi samo gledati finale.«

Dvajsetletno slovensko šampionko je zgolj pol giba ločilo od najboljše osmerice na tekmi v svetovno znanem središču alpskega turizma, smučanja, alpinizma in oddiha. »Nič posebnega se ni zgodilo. Spodrsnilo mi je na levi roki in to je bilo to. Nič drugega,« je na kratko opisala presenetljiv razplet polfinala.

Garnbretova se prvič od leta 2015, od kar nastopa med članicami na tekmah najvišje mednarodne ravni, ni uvrstila v finale tekme svetovnega pokala v težavnosti.

Čast slovenske vrste je tokrat v finalu branila 18-letna Lučka Rakovec. »Sem res vesela, da sem lahko plezala v Chamonixu v finalu. Moje plezanje ni bilo ravno najboljše, ampak je to zame še vedno izjemen rezultat,« je dejala Rakovčeva, ki je zasedla sedmo mesto.