V torek bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem od 14 do 17, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo povečini sončno in še nekoliko topleje, v četrtek pa spremenljivo oblačno, v notranjosti Slovenije bodo plohe in nevihte.

Nad osrednjim Sredozemljem je nastalo ciklonsko območje, nad večjim delom srednje in zahodne Evrope pa še vedno vztraja šibak anticiklon. V višinah priteka nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi prehodno bolj vlažen zrak.

Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ki jo bo več v krajih zahodno od nas. Predvsem v Alpah bodo popoldne posamezne plohe. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V torek bo precej jasno, ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.