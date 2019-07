Gre za uspešno slovensko družinsko podjetje, ki je v zadnjih letih naredilo preskok iz prodaje visokotehnološke opreme v razvoj, raziskave in storitve v biotehnologiji in farmacevtiki. »Smo edinstveni hibrid, ki ponuja tako popolno servisno in aplikativno podporo kot tudi močan C.R.O. laboratorij, ki združuje analitski laboratorij za kromatografijo, molekularni laboratorij ter najnovejši laboratorij za celične raziskave,« razloži Borut Čeh.

Boljša diagnostika in učinkovitost v proizvodnji zdravil

V Labeni si želijo dosegati višjo dodano vrednost s povezovanjem segmenta tehnološke opreme in storitev na področjih, kjer delujejo. Partnerjem ponujajo vrhunsko podporo pri opremi in analitiki, strokovno pomoč in znanje pri implementaciji novih tehnologij, najnaprednejše storitve na področju analitike v farmacevtiki in podporo diagnostičnim institucijam. »Vse to omogoča nova spoznanja, daje bolj natančne rezultate in s tem posredno ali neposredno vpliva na boljšo diagnostiko bolnikov in večjo učinkovitost v proizvodnji zdravil,« pove Čeh.

Labenine stranke so farmacevtske družbe. Za izvajanje laboratorijskih dejavnosti v farmacevtskem okolju je prvi pogoj, da ima laboratorij ustrezna dovoljenja. »BIA Separations CRO laboratorij ima veljavno dovoljenje za proizvodnjo zdravil in mednarodni GMP-certifikat za fizikalno in kemijsko preskušanje zdravil,« navede Čeh in doda, da je registriran pri ameriški agenciji za hrano in zdravila FDA, kar jim omogoča izvajanje razvojno analitskih storitev za naročnike, ki svoje izdelke tržijo po vsem svetu, tudi v ZDA. Delo poteka tako, da jim partnerji pošljejo svoje vzorce, ki jih v Labeni analizirajo, nato pa izdajo analizni certifikat. »Če gre za razvoj analiznih postopkov, jih po zaključku projekta implementiramo pri naročniku in po potrebi izvedemo usposabljanje njihovih sodelavcev.«