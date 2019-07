»Z delom ekip smo zelo zadovoljni, predvsem z njihovo energijo in odzivnostjo. Treba se je zavedati, da je cilj programa, da vzpostavijo najosnovnejšo obliko produkta, za katero je kupec pripravljen plačati. Morda bodo čez leto ali dve pripravljeni na ABC-jev dvakrat nagrajeni program pospeševanja,« je povedala koordinatorka EU-projektov v ABC-pospeševalniku Polona Juvančič.

Priložnost v monetizaciji mobilnih podatkov Ekipa AutoGT se je lotila monetizacije mobilnih podatkov in stavi na kombinacijo varne vožnje, pametnega zaslužka in več življenjske svobode. Član ekipe Lenart Čepon je povedal, da so trenutno v fazi razvoja MVP in ustanovitve podjetja, istočasno pa iščejo vlagatelje za hitrejši in udobnejši začetek. »Kratkoročni cilj je začeti ustvarjati prihodke tako za voznike kot za lastnike vozil in na drugi strani za lastnike podjetja in morebitne vlagatelje.« S pomočjo informacijske tehnologije pa idejo razvija ekipa Hotspoter, ki gradi, kot pravi Igor Aničić, »platformo za obveščanje, ki podjetjem pomaga identificirati najboljše lokacije za dostavo svojih izdelkov ali storitev končnim strankam«. Od načrtov so že prešli k dejanjem; s srbsko Eurobanko že izvajajo pilotni projekt, v okviru katerega bodo določili lokacije za postavitev bankomatov.

Pošten odnos med najemodajalcem in najemnikom Slabe izkušnje iz študentskih let so ekipo Worig pripeljale do informacijske storitve, s katero povezujejo najemodajalce in najemnike, a hkrati prvim zagotavljajo tudi finančno sliko drugih, s čimer računajo, da bodo preprečili morebitna nesoglasja med najemniki in najemodajalci. »S platformo konec julija začnemo na Hrvaškem, načrtujemo pa širitev v tri dodatne države EU v začetku leta 2020,« je povedal član ekipe Nino Čosić. Ekipa My Weather Alert je naslovila problem vse bolj nestanovitnega vremena. Zamislili so si vremensko aplikacijo, ki različnim uporabnikom, od ladjarjev do morskih športnih navdušencev, zagotavlja pravočasno vremensko opozorilo, ki prepreči nesreče. Po besedah Martina Pečarja bodo to poletje začeli testiranja in pridobivanje prvih uporabnikov.