Darroch je maja lani sporočil, da je predsednik ZDA Donald Trump 8. maja odstopil od iranskega jedrskega sporazuma samo zato, ker je bil sporazum dosežek predsednika Baracka Obame. »Administracija bo iz ideoloških razlogov in razlogov osebnosti naredila dejanje diplomatskega vandalizma - to je bil Obamov sporazum,« je Londonu sporočil veleposlanik.

Nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson je maja lani odpotoval v Washington, da Trumpa prepriča, naj ostane pri iranskem jedrskem sporazumu iz leta 2015, vendar mu ni uspelo. Trump je že med kampanjo leta 2016 trdil, da je sporazum, po katerem je Iran v zameno za odpravo sankcij omejil svoj jedrski program, katastrofa.

V nasprotju s pozivi iz praktično vsega sveta razen Izraela se je Trump potem odločil, da ZDA umakne in obnovi sankcije, zaradi česar so danes med državama spet velike napetosti.

Darroch je minulo sredo odstopil s položaja veleposlanika Velike Britanije v ZDA, ker je Trump povedal, da z njim ne bo več sodeloval, potem ko so britanski mediji objavili njegove depeše, v katerih Trumpovo vlado označuje za nesposobno, brez strategije in zmedeno.

Londonska policija je sprožila preiskavo o tem, kako so depeše prišle do časopisov. Sunday Times poroča, da že imajo osumljenca. Johnson, ki je na poti, da nasledi Thereso May na položaju premierja, je preiskavo kritiziral in se zavzel za svobodo tiska.