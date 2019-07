Da so naše pametne naprave v resnici prisluškovalne in sledilne naprave, ki imajo tudi zmožnost opravljanja telefonskih klicev, predvajanja glasbe ali česa drugega, že nekaj časa ne bi smela biti skrivnost. Zaradi storitev, ki jih ponujajo, te pomisleke praviloma potlačimo in odmislimo. Na resnost vdorov v našo zasebnost, ki jih takšne naprave omogočajo, pomislimo šele, ko smo soočeni s posledicami. Nekaj takšnega so pred kratkim doživeli nekateri belgijski in nizozemski uporabniki Googlovega pametnega zvočnika oziroma mikrofona google home, ko so na njihova vrata potrkali novinarji belgijske televizijske postaje VRT News. Povedali so jim, da so jih našli s pomočjo anonimnih posnetkov, ki so jih zajeli zvočniki google home in posredovali Googlovim zunanjim izvajalcem, da jih poslušajo in pretipkajo.

Novinarji VRT News so posnetke dobili po zaslugi žvižgača, ki je kot zunanji izvajalec pretipkaval Googlove zvočne posnetke uporabnikov. Ta je med pretipkavanjem zbral dovolj osebnih podatkov o uporabnikih, da je lahko ugotovil njihov točni naslov. Za nameček je pametnim zvočnikom podatke v številnih primerih uspelo zbrati, čeprav uporabniki napravi niti niso dali ukaza, naj začne poslušati. Ta se glasi »Hey Google«, očitno pa se naprave pogosto samodejno vključijo, ko napačno ocenijo, da so zaslišale omenjeni ukaz.

Sumi o kršitvah GDPR

Kot je pojasnil žvižgač, imajo zunanji izvajalci navodila, naj posnetke, ki jim jih posredujejo, natančno pretipkajo in dopolnijo z izčrpnimi komentarji, ki vključujejo ocene o starosti ljudi na posnetkih in drugih podatkih. Vse to naj bi v nadaljevanju koristilo postopku izboljšanja kvalitete sistema za prepoznavanje govora oziroma vsebine govora. Ker se snemanje pogosto vklopi nenačrtovano, naprave ujamejo najrazličnejše odseke posameznikovih življenj. Poleg osebnih podatkov še marsikaj drugega. Novinarji VRT News so na razkritih posnetkih lahko slišali moškega, ki je brskal po pornografskih vsebinah, in prepire med partnerji. Slišali so tudi primer nasilja nad žensko. Zadnji primer predstavlja dodaten trenutek nelagodja, saj ni jasno, kakšen naj bo odziv na posnetek. Slednji namreč niso posredovani v živo, temveč k človeškim prepisovalcem pridejo s časovno zamudo. Neposredno ukrepanje ni mogoče, hkrati pa Google podizvajalcem ne ponuja nobenih navodil, kaj naj storijo, če med pretipkavanjem naletijo na podobne posnetke.

Pri VRT News ob tem opozarjajo, da Google v pogojih uporabe naprave google home nikjer ne razkriva, da bodo posnetke poslušali ljudje. Google se je na očitke VRT News odzval z izjavo, da podjetje prepisuje zgolj 0,2 odstotka vseh zvočnih posnetkov, ki so poleg tega anonimizirani in niso povezani z uporabniškimi podatki. Belgijski zunanji izvajalec je za VRT News sicer povedal, da prepisuje okoli 1000 posnetkov na teden. Za nameček so se pojavili sumi, da bi praksa oziroma njeno zamolčanje znalo kršiti pravila evropske splošne uredbe o varstvu podatkov GDPR. Očitkov o kršitvah GDPR zaradi pomanjkljivih pojasnil, kaj se dogaja s posnetki in kdaj nastajajo, sta sicer deležna tudi Amazonova in Applova osebna asistenta alexa in siri. V primeru Appla se pojavljajo tudi kritike, da ne dovoljuje pregleda zbranih posnetkov. Amazon in Google to omogočata, hkrati pa dovolita njihov izbris.