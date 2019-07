Italijansko gospodarstvo je v zadnjih 20 letih v najboljšem primeru stagniralo, v letih 2008–2018 je BDP celo padel za 3 odstotke. Zato zmaga populistov na italijanskih parlamentarnih volitvah marca 2018, saj so ti uspešno razpihovali jezo proti EU, ki naj bi bila vsega kriva, pa tudi proti migrantom, ki naj bi bili drugi grešni kozel za italijanske težave. Še na parlamentarnih volitvah leta 2013 je skrajno desna Liga, ki je za vse krivila druge, ne pa nizke produktivnosti Italijanov, dobila 4 odstotke, marca lani že 17 odstotkov, maja letos na evropskih volitvah pa kar 34 odstotkov glasov. Gre pravzaprav za vzpon njenega voditelja Mattea Salvinija, ki je lani sestavil vladno koalicijo s prav tako evroskeptičnim Gibanjem petih zvezd.

Stagnacije ni ne konca ne kraja

Salvini je postal daleč najmočnejši politik v Italiji (v EU pa je po majskih evropskih volitvah, na katerih v večini drugih članic populistom ni uspel napovedani preboj, še vedno šibak). Vendar si te svoje vodilne vloge ni zaslužil s tem, da bi se lotil katerega od velikih italijanskih problemov. Nič ne kaže, da bi njegovi vladi uspelo spodbuditi gospodarsko rast. Boj proti Bruslju in zavračanje ladij z migranti je sicer dober način za pridobivanje volilcev, a to ne ustvarja novih delovnih mest. Raven brezposelnosti pa bo v Italiji še nekaj časa približno 10-odstotna, v EU je samo v Grčiji in Španiji slabše. In italijanski proračunski primanjkljaj bo prihodnje leto najbrž spet presegel mejo 3 odstotkov BDP. Italija pa ima v EU poleg Grčije največji javni dolg, kar je posledica omenjene gospodarske stagnacije v zadnjih 20 letih (vendarle ima zdaj Italija po zaslugi uspešnih podjetij na severu presežek v zunanji trgovini – torej ni vse slabo).

Salvini je svojo priljubljenost in moč svoje stranke povečal predvsem tako, da je zaprl italijanska pristanišča za ladje nevladnih organizacij, ki so reševale migrante na morju, da je zmanjšal sredstva za migrantske centre in omejil možnost za pridobitev azila. Leta 2016 je v Italijo prišlo 181.000 migrantov, v prvi polovici letošnjega leta le še 3000. Salvini si za to lasti zasluge, v resnici pa je že prejšnja vlada sprejela vse najpomembnejše ukrepe proti migrantom.