Ljubljančani so v razprodanem športnem parku v Šiški po desetih letih znova spremljali mestni derbi v prvi slovenski nogometni ligi. Novinec Bravo je moral priznati premoč Olimpiji, ki se je pobrala po šokantnem porazu na začetku evropskih kvalifikacij. Za največje presenečenje uvodnega kroga je poskrbel Triglav, ki je v Ljudskem vrtu ugnal državne prvake. Mariborčani so bili tako ogorčeni nad sojenjem, da so pozabili na dostojanstvo in bojkotirali tiskovno konferenco po tekmi. Povratnik v prvo ligo Tabor je bil brez moči proti Aluminiju, Mura pa je slavila v Celju z ***(**čakamo).

Grabić: Še vedno se učimo Nogometaši Brava so ob debitantskem nastopu v najvišjem rangu tekmovanja doživeli praznično vzdušje, saj so bili na glavni tribuni zasedeni vsi sedeži. To je bil zgodovinski dan za najmlajši klub v prvi ligi, ki je bil ustanovljen leta 2006, članska ekipa je prvo tekmo odigrala šele pred sedmimi leti. Ustanovitelj kluba Darko Klarič je na tribuni za pomembne goste med ogrevanjem zaželel dobrodošlico predsedniku Olimpije Milanu Mandariću, ki je sedel samo eno vrsto bližje igrišču kot njegov morebitni naslednik Gabriele Nardin. Potem ko sta se pred tekmo zgolj rokovala, sta med polčasom še na kratko pokramljala. Na igrišču je bila Olimpija podjetnejša v prvem polčasu, Bravo pa ambicioznejši v drugem. Novinci v prvi ligi so na začetku preveč spoštovali uglednejšega tekmeca, ki mu je povišanje vodstva po golu Čekičija dvakrat preprečil okvir vrat, ko sta streljala Vukušić in Menalo. Pokalni prvaki še niso prepričali z igro, saj so bili znova preveč nekonkretni v zaključku akcij, česar pa neizkušeni Bravo navkljub obetavnim napadom ni znal kaznovati. Ob premieri v prvi ligi je požel simpatije, Olimpija pa si je dvignila moralo pred četrtkovim gostovanjem v Rigi. Njeno zmago je petnajst minut pred koncem potrdil rezervist Suljić. »Zahtevna tekma po tragičnem četrtku v Stožicah. Težko smo si priborili zmago proti dobremu Bravu, ki bo težak tekmec za vsakega prvoligaša,« je komentiral trener Olimpije Safet Hadžić. V Bravu so bili kljub porazu zadovoljni z uvodom v prvo ligo, saj je cilj kluba obstanek v ligi. »Izjalovil se nam je načrt, saj v prvem polčasu tekmeca nismo znali visoko pritisniti. Premalo smo bili agresivni, kar je bila voda na mlin Olimpije. Ob koncu nam je zmanjkalo moči. Še vedno se učimo na vseh ravneh in želimo biti vsak dan boljši,« je dejal trener Dejan Grabić.

Novi Maribor s starimi problemi Toliko vprašanj, pa brez odgovorov. Le videoposnetek treh spornih odločitev. Ljudski vrt je najprej zaploskal vijoličastim. Za visoko zmago na Islandiji, štirim novincem, novemu Mariboru. Prišli so, da bi še v živo videli, kar so med tednom brali na spletu. Domov pa po slavju Triglava odšli tudi s starimi dilemami. O zmotljivih sodnikih in odločitvah trenerja Darka Milaniča. Ni prišel na novinarsko konferenco. Klub se je tako odločil zaradi »dogodkov na tekmi«. Da je 21-letni David Tijanić, ki je, kot vedo v Kranju, prerasel okvirje Triglava, regularno dosegel prvi zadetek, so priznali. Niso pa prenesli nedosojenega prekrška za enajstmetrovko nad Sašem Ivkovićem in prepovedanega položaja za odločilni gol 19-letnega Egzona Kryeziuja. Toda Maribor je izgubil (tudi) zato, ker se Milaniču načrt ni uresničil. Preveč je tvegal, ko je začel brez klasičnega napadalca. Verjel, da bodo Andrej Kotnik, Rok Kronaveter in Rudi Požeg Vancaš že nekako zlomili orle. Iz prekinitve, razdalje, kakor koli. Ni šlo. Borbeni Triglav je izkoristil ključno Milaničevo napako, ko je zamenjal oba osrednja vezista (Cretu, Vrhovec). Če je Sandi Ogrinec še relativno mlad, je Aleks Pihler pozabil na izkušnje in spravil v zadrego majavo obrambo, v kateri Saša Ivković išče lansko formo. Kazalo je, da bodo Milaničeve menjave uspele, a Jasmina Mešanovića muči neučinkovitost. Šest let in deset tekem. Toliko je že minilo od zadnje zmage Triglava proti Mariboru. »Hrabro, disciplinirano, odgovorno,« je igro ocenil kranjski trener Dejan Dončić. »Želimo igrati ne glede na to, proti komu igramo. Zasluženo smo zmagali«. Pa je Milanič sam opozoril, da Triglav prišel igrat v Ljudski vrt. Zakaj si Triglav bolj upa od konkurence? »Ker sem bil 13 let v mladinski šoli Domžal, mladim več zaupam.«