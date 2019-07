Androidne naprave je napadla nova oblika zlonamerne kode, ki se pri delovanju zgleduje po slavnem agentu Smithu iz filmske uspešnice Matrica. Varnostno podjetje Check Point je ugotovilo, da se je z virusom, ki so ga poimenovali Agent Smith, okužilo več kot 25 milijonov naprav.

Podjetje pravi, da se je virus širil predvsem z aplikacijami iz spletne trgovine 9Apps, med njegovimi glavnimi tarčami pa so bili uporabniki iz Indije, arabskih držav, Indonezije in Rusije, razširil pa naj bi se tudi drugod po svetu. Zlonamerna koda se skriva v igricah, s spolnostjo povezanih aplikacijah ali kakšnih drugih aplikacijah, ki so v omenjeni trgovini. Po prenosu se zlonamerna koda začne pretvarjati, da je ena od Googlovih aplikacij, in se preimenuje v google updater ali kaj podobnega. Koda v nadaljevanju začne napadati naložene aplikacije, kot so whatsapp, opera mini ali flipkart, in zamenja delež njihove kode. Prepreči jim tudi posodabljanje.

Ko virus spremeni kodo aplikacij, te začnejo kazati večje število oglasov oziroma se prikazi oglasov štejejo v korist upravljavca zlonamerne kode. Check Point pravi, da virus ne krade podatkov uporabnikom, tako da so zaradi zlonamerne kode, ki prevzame nadzor nad varnimi aplikacijami, še najbolj oškodovani razvijalci teh aplikacij. Nepridipravi, ki se želijo okoristiti z virusom Agent Smith, so domnevno poskušali 11 manj kompleksnih različic okužene aplikacije vtihotapiti tudi v Googlovo uradno spletno trgovino google play. S tem bi se njihov doseg lahko še bistveno povečal. Pri Googlu trdijo, da se virus z njihove spletne trgovine ni razširil k uporabnikom. Vse aplikacije z zlonamerno kodo pa so medtem tudi že izbrisali iz trgovine play. Pri Googlu pojasnjujejo tudi, da so ranljivost, ki jo je izkoristil Agent Smith, odpravili že pred leti, očitno pa rešitve v svoje aplikacije niso vključili vsi razvijalci. ap