Atomsko bombo bi preživeli le Keith Richards in ščurki, pravi stara šala. Kitarist Rolling Stonesov je svojo legendarno trdoživost skozi leta dokazoval z zlorabo (prepovedanih) substanc in padci s palm, ki mu niso prišli do živega, o odpornosti ščurkov pa te dni pričajo znanstveniki. Najnovejša raziskava strokovnjakov z univerze Purdue v ameriški Indiani namreč kaže, da postajajo nemški ščurki iz leta v leto odpornejši proti vse več insekticidom in jih je tako skoraj nemogoče ubiti.

A to še ni vse – insekti namreč to svojo »moč« prenašajo na potomce, kar pomeni, da bodo sčasoma vsi postali povsem neobčutljivi za insekticide. »Niti sanjalo se nam ni, da se lahko imunost na nov rod predaja tako hitro,« se čudi Scharf. Govorimo o visokih številkah podmladka, saj lahko samica vsake tri mesece izleže do 50 jajčec, če nekdo ščurka pohodi, pa ta pri tem sprosti jajčeca, iz katerih se hitro razvije podmladek. Ker so prenašalci mnogih bolezni, virusov in bakterij, je njihovo plodno razmnoževanje le še večja grožnja človeku. Scharf vidi rešitev v raznolikosti metod, s katerimi se borimo proti ščurkom. Mednje uvršča tudi pasti, vakuum, preventivno sanitacijo pitne vode in večjo skrb za čistočo.

Testni ščurki niso postali imuni le proti pesticidom, uporabljenim v šest mesecev trajajočem poskusu , temveč tudi proti drugim s podobnimi sestavinami. »Nadzor njihovega števila le s kemikalijami bo kmalu nemogoč,« je novo dognanje komentiral vodilni avtor študije Michael Scharf . Ključna težava te »multiodpornosti« je, da iztrebljevalci pri svojem delu običajno uporabljajo koktajl insekticidov različne kemične sestave in strupenosti, in če je insekt imun proti eni sestavini, ga pač ubije druga. Ta teorija se pri vsesplošni odpornosti podre.

Glavni sprožilci astme

Najstarejši fosili, podobni ščurkom, kažejo, da so se ti pojavili že pred kakšnimi 350 milijoni let, veliko pred prvim človekom. Poznamo okoli 4000 vrst teh žuželk, od katerih jih v Evropi živi le kakšnih 130. Največ škode človeku povzročajo tisti, ki v skladiščih, shrambah in stanovanjih s svojim vonjem kontaminirajo hrano, še več škode naredijo kot prenašalci številnih virusov in bakterij, ki povzročajo tuberkulozo, kolero, gobavost, tifus… Ameriška študija izpred let je pokazala še, da so alergeni ščurkov eden glavnih sprožilcev astme pri otrocih, ki živijo v mestih.

Zadnje čase beremo o vse več invazijah. Prejšnji teden so ščurki »napadli« Osijek. Namesto majhnih rumenih so po ulicah gomazeli črni ameriški ščurki. Bilo jih je toliko, da po kakšni ulici sploh nisi mogel hoditi, ne da bi katerega od njih sploščil. Mnogi menijo, da so ključna težava za njihovo nenormalno visoko število nakopičene smeti v spremljavi zapuščenih kleti in kanalizacijskih cevi, ki ščurkom predstavljajo idealen prostor za razmnoževanje.

Na koncu se vrnimo k vprašanju, po katerem so ščurki najbolj poznani: bi res preživeli atomsko bombo oziroma ali so nenavadno odporni proti radioaktivnemu sevanju? Uničevalca mitov Adam in Jamie sta teorijo njihovega preživetja katastrofe preverjala leta 2012, ko sta ugotovila, da so od šestkrat do petnajstkrat bolj trpežni kot ljudje, a so ob visoki stopnji sevanja vendarle pomrli. Dvojica je sicer zanemarila njihovo zmožnost proizvajanja jajčec, ki bi zagotovila nadaljevanje vrste. Mark Elgar, strokovnjak na področju evolucijske biologije z univerze v Melbournu, meni, da bi prej kot ščurki apokalipso preživele kakšne mravlje. A bi na koncu vendarle kateri koli preživeli vrsti zmanjkalo hrane, tudi ščurkom, ki se hranijo z mrhovino oziroma ostanki drugih organizmov. Dolgoročno gledano jim brez ljudi in živali ne bi uspelo preživeti.