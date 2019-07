Po uspešni pretekli zimski sezoni, v kateri sta Katja Višnar in Anamarija Lampič na svetovnem prvenstvu v Seefeldu osvojili srebrno kolajno, se slovenska reprezentanca v smučarskih tekih že pripravlja na nove izzive. Dobro razpoloženje je pokvarila le poškodba Eve Urevc.

»Po sezoni smo imeli približno tri tedne prosto. Ne morem reči, da je to res čisto prosto, saj so tekmovalci v manjšem obsegu treninga izvajali aktivnosti, ki jih imajo radi. Od prvega maja do danes imamo za sabo že skoraj štiri pripravljalna obdobja, dolga po en teden,« je dejal glavni trener Nejc Brodar. Z ekipo je trenutno na pripravah v Ramsauu. »Veseli me, da so tekmovalke in tekmovalci zdravi, izjema je le Eva Urevc, saj ima strgane križne vezi. Avgusta odhaja na operacijo in zanjo je sezona zagotovo izgubljena,« je še dejal Brodar.

Glavni trener reprezentance je letos malce sprememb vpeljal pri kraju prvih skupnih priprav. »Za spremembo smo odšli na morje. En teden smo preživeli na Korčuli, naredili smo zelo kakovostne priprave za začetek. Bili smo na kolesu, dolge treninge smo opravili na rolkah. Moram reči, da me je Korčula pozitivno presenetila s cestami in umirjenim prometom. Res smo imeli dobre in kvalitetne razmere za trening.« Korčuli sta sledila dva tedna priprav na Pokljuki, naslednji teden pa bodo opravili testiranja. »Konec julija ali v začetku avgusta gremo na Norveško na prva tekmovanja na rolkah. Ekipa je bila namreč povabljena na Blink festival, vabilu pa smo se z veseljem odzvali,« je razložil Brodar in dodal: »Prvi konec tedna v septembru nas čaka državno prvenstvo, sicer pa poletje ni usmerjeno tekmovalno. Udeležili se bomo še nekaj tekem slovenskega pokala na rolkah, tako da bodo tekmovalci imeli okoli deset tekem v poletju.« Strokovni del ekipe ostaja nespremenjen, v slovenskem taboru pa so veseli, da bo kariero nadaljevala Katja Višnar.