Slovenski mladinci pod vodstvom selektorja Saše Prapotnika so na lanskem evropskem prvenstvu v Celju (za kategorijo U-20) osvojili zlato kolajno. V velikem finalu so 29. julija pred kar 5000 gledalci v Zlatorogu premagali Francijo z 31:30, blestel pa je Grega Ocvirk z enajstimi goli, ki je bil na koncu tudi prvi strelec tekmovanja. Tudi na bližnjem svetovnem prvenstvu v Španiji je Slovenija med favoriti za odličja, dodaten razlog za optimizem pa je tudi dejstvo, da je v pripravljalnem obdobju v zadnjih desetih dneh odigrala kar pet tekem in nobene ni izgubila. Štirikrat je zmagala (dvakrat Hrvaška, Južna Koreja in Madžarska) in enkrat remizirala (Madžarska v Budaörsu).

Od lanske zasedbe, ki je postala evropski prvak, ima selektor Prapotnik na razpolago dvanajst igralcev: Gregorja Ocvirka (Jeruzalem Ormož), Kristjana Horžena, Domna Novaka, Stefana Žabića (vsi Celje Pivovarna Laško), Miha Kavčiča, Tadeja Mazeja (oba Gorenje Velenje), Marka Kotarja (Trimo), Gašperja Horvata (Riko Ribnica), Matica Pippa, Gašperja Dobaja (Urbanscape Loka), Tima Rozmana (Balingen, Nemčija) in Marka Ferjana (Emsdetten, Nemčija). Od lanskih nosilcev igre se bo v igri seveda najbolj poznala odsotnost kapetana Tilna Kosija, ki ima strgano križno vez, in Domna Makuca, ki ga na začetku avgusta čaka kadetsko svetovno prvenstvo v Makedoniji.

Za zdajšnjo slovensko mladinsko generacijo bo svetovno prvenstvo v Španiji že peto veliko tekmovanje, doslej pa se je kar trikrat uvrstila vsaj v polfinale. Selektor Saša Prapotnik je bil zadovoljen s potekom priprav v Zrečah, kjer so imeli vrhunske pogoje: »Opravili smo jih tako, kot smo načrtovali in si jih želeli. Fantje so bili maksimalno motivirani in pridni, vzdušje je bilo super, viden je bil napredek. Zato lahko rečem, da smo na prvenstvo dobro pripravljeni. Zmagovalna miselnost sedanje generacije prinaša še dodatno samozavest in psihično stabilnost, bo pa vsaka tekma seveda poglavje zase.«

Iz vsake izmed štirih skupin se bodo v drugi del tekmovanja uvrstile po štiri najboljše reprezentance. Prapotnik napoveduje, da bodo to iz skupine A v Vigu reprezentance Slovenije, Španije, Srbije in Tunizije: »Specifika svetovnega prvenstva je zgoščen urnik. Naš osnovni cilj je najprej dobro odigrati tekme v skupinskem delu in biti čim višje, kajti v nadaljevanju se naša skupina križa s tisto, v kateri je tudi prvi favorit Francija, ki bi se ji veljalo izogniti. V Španiji bomo igrali kot prvaki Evrope, zato bi bilo nesmiselno in nešportno reči, da tja ne odhajamo z visokimi cilji. Želimo si uvrstitve v polfinale, v boju za kolajne pa je vedno vse mogoče.«

Spored tekem Slovenije na SP v skupini A (Vigo) – 1. krog (torek, 16. julij, ob 16.30): Slovenija – Tunizija, 2. krog (četrtek, 18. julij, ob 17. uri): Slovenija – Japonska, 3. krog (petek, 19. julij, ob 18.30): Slovenija – ZDA, 4. krog (nedelja, 21. julij, ob 18.30): Slovenija – Srbija, 5. krog (ponedeljek, 22. julij, ob 21. uri): Slovenija – Španija.