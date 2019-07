Ni šefa, ni stanovanj

Problemi na stanovanjskem področju že 25 let ostajajo enaki. Ravno toliko časa so znane tudi rešitve. A čeprav so stiske iskalcev stanovanj velike in se prenašajo na širšo družbo – zavirajo denimo rodnost in mobilnost mladih ter socialno vključevanje starejših, kar vpliva tudi na gospodarstvo – se država nujnih ukrepov ne loti. Tudi zadnji ukrepi – denimo omejitev provizij za posredovanje pri oddajanju stanovanj in dvig obdavčitve najemnin – niso bistveni in prinašajo dvomljive, če ne celo škodljive učinke. Tako je, ker stanovanjska politika nima šefa.