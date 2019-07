Od grdega račka do laboda

‘Tole je ekipa, ki bo stresla slovenski trg z birotehnično opremo.« To so bile besede direktorice podjetja v Ljubljani, ko je pred 17 leti zaposlila tri nove komercialiste z nalogo pospeševanja prodaje in marketinških strategij. Eden izmed komercialistov sem bil jaz in ko smo stali v večjem prostoru pred preostalimi približno 30 delavci in serviserji, sem se počutil nelagodno, saj je bila napoved dokaj bombastična, medtem ko sem bil še dokaj mlad z malo izkušnjami na delovnem področju, in nič od tega ni bilo povezano s fotokopirnimi stroji in njihovim vzdrževanjem. Diplomiral sem šele pred kratkim in do tistega trenutka sem delal dve leti v dveh podjetjih, tako da so me javna pričakovanja nadrejene rahlo zaskrbela. Svoje dvome sem tudi izrazil v pogovoru, vendar me je direktorica pomirila z besedami, da bo novo delovno mesto nenehen proces učenja.