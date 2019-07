Leta 2017 je bilo na svetu okoli 464.000 primerov smrti zaradi nasilja in drugih zločinov, kaže zadnje poročilo Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). Izsledki opravljene globalne študije o umorih se nanašajo na nasilne smrti, storjene po vsem svetu leta 2017, ne vključujejo pa žrtev vojn. Najhuje je v Latinski Ameriki.

Kje so glavni vzroki?

Žrtve so po ugotovitvah študije v glavnem mladi moški, a tudi večino umorov zagrešijo moški. V Latinski Ameriki so nasilju najbolj izpostavljeni mlajši odrasli in najstniki. Statistika kaže, da je skoraj polovica žrtev pripadala starostni skupini od 18 do 19 let. Med vzroki pa je največkrat organizirani kriminal in povezanost s tihotapljenem mamil.

Med sklepi poročila je vodja oddelka za raziskovanje pri UNDOC Angela Me navedla, da se v Latinski Ameriki ni potrdila predpostavka, po kateri naj bi k zmanjšanju nasilja prispevala socialni in ekonomski razvoj, kot se je v Evropi ali Aziji. Na tem območju obstajata po ugotovitvah študije dodatna poglavitna elementa, ki ju v drugih regijah ni, to sta organizirani kriminal in tolpe. Mejeva pravi, da so prepoznali še druge dejavnike, ki bistveno vplivajo na visoko stopnjo nasilja, kot so velika neenakost, nekaznovanost, dostop do orožja, politična nestabilnost, prevladujoči spolni stereotipi oziroma mačizem ter korupcija.

Ob tem je zanimiv pojav klimatskih sprememb kot novega faktorja nasilja. Segrevanje planeta in druge oblike degradacije okolja »bodo v prihodnosti močno povečale nasilje«, ugotavljajo pri UNDOC. V poročilu se sklicujejo na leta 2015 izdano študijo Climate and conflict pri kalifornijski univerzi Berkeley, v kateri avtorji Marshall Burke, Salomon Hsiang in Edward Miguel ocenjujejo, da bo vsak dvig temperature za stopinjo povečal medosebne konflikte za 2,4 odstotka, med skupinami pa za 11 odstotkov. To se zaradi pomanjkanja naravnih resursov že dogaja, zatrjuje Angela Me.