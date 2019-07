Vox populi: Povezovanje političnih strank skozi oči volilcev

Predsednik LMŠ in vlade Marjan Šarec je z zapisom po evropskih volitvah o nujnosti povezovanja liberalnih strank v političnih vrstah sprožil različna razmišljanja in preračunavanja. Naše julijsko merjenje razpoloženja javnosti kaže, da so potencialni volilci LMŠ najbolj naklonjeni združitvi Šarčeve in Erjavčeve stranke.