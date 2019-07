Kritika albuma Kvartala:Trije albumi, tri razpoloženja

Sploh ne prvič, kar se kitarista Sama Šalamona tiče, lahko zapišem, da komaj dohajam njegovo plodno kariero. Muzike se mu namreč dogajajo vsakodnevno in povsod, zato se njegovi projekti množijo, seštevajo in oplajajo na različne načine. In kakor smo – tudi upravičeno – lahko skeptični pri vsaki takšni množičnosti, Šalamonu skozi vsak še tako ad hoc projekt uspeva ohranjati avtorsko svežino in tehnično-izvedbeno prepričljivost. Na vseh treh pred kratkim izdanih albumih so (i)zbrane izključno njegove avtorske skladbe (triindvajset jih je), ki po eni strani širijo polja svobode, po drugi pa tudi njegovo intimno izrazoslovje. In ravno (intervalna) plodna napetost med kolektivno improvizatorsko zavestjo in poglobljenim skladateljskim zorenjem je nikoli končana pustolovščina vseh jazzovskih mislecev, ki z vsakim projektom želijo pogledati onkraj.