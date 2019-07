Zombiji iz Slovenije in okolice pa tudi njihovi ljubitelji že počasi vijejo karavano proti Ljutomeru, kjer se jutri začenja jubilejni 15. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Festival – ime nosi po odvetniku Karolu Grossmannu (1864–1929), pionirju slovenskega filma, ki je prav v rodovitni prestolnici Prlekije že pred več kot sto leti posnel tri kratke filme – bo letos ponudil 35 igranih in animiranih celovečercev, trinajst dokumentarcev in 33 kratkih filmov iz 35 držav.

Vrača se tudi Tomaž Gorkič Tekmovalni program prinaša šest poslastic. Že jutri bo mogoče videti novi film Črni krog Španca Adriana Garcie Bogliana, ki je na Grossmanu z grozljivko Scherzo Diabolico slavil že leta 2016. Dan kasneje je na sporedu zabavni prvenec Jacka McHenryjaPrihaja pekel, posnet v stilu grozljivk iz tridesetih let prejšnjega stoletja, torej brez digitalnih efektov in z obdobju ustrezno glasbeno podlago, madžarski režiser Károly Ujj Mészáros pa se v Ljutomer vrača s preiskovalno detektivko X – izkoriščani. Za nagrado hudi maček se bosta ob njih potegovala še britanski režiser Peter Strickland s črno komedijo V tkanini, ki prevprašuje svet mode in potrošništva, ter Španec Daniel M. Caneiro z v dokumentarističnem stilu posneto satirično grozljivko Gora bogov. Režiserja Rahi Anil Barve in Adesh Prasad se v boj podajata s Tumbbad, fantazijskim filmom, ki črpa navdih iz bogate indijske folklorne tradicije. Kot je poudaril programski direktor festivala Tomaž Horvat, bodo večino projekcij obiskali tudi ustvarjalci filmov. V naboru naslovov izven tekmovalnega programa je Horvat opozoril na slovensko premiero filma Jekleno nebo 2 – Prihajajoča rasa finskega režiserja Timoja Vourensole, saj so glasbo prispevali Laibach, premierno pa bo mogoče videti tudi komično grozljivko Prekletstvo ValburgeTomaža Gorkiča, avtorja prve prave slovenske grozljivke Idila. Sicer pa se bosta za hrupnega mačka med glasbenimi dokumentarci med drugim potegovala tako Poj mi pesemMirana Zupaniča o Kreslinovi glasbeni usodi kot denimo film danskega režiserja Samija Saifa o nihilističnem punkrock provokatorju G. G. Allinu. Nekaj krvi upravičeno pričakujemo tudi v tekmovalnem boju med avtorji kratkih filmov.