Oblikovalka in ilustratorka Nina Mršnik ter arhitektka Ivana Blaž sta se spoznali v Benetkah, kjer sta študirali na fakulteti za arhitekturo IUAV (Universita di Architectura di Venezia). Študij in delovno prakso sta ločeno opravljali še v Veliki Britaniji, Španiji ter na Portugalskem in Hrvaškem. Nato sta se ustalili v Ljubljani in skupaj zasnovali številne projekte, ki so vključevali oblikovanje izdelkov, notranjih prostorov ter različno delo na področju ilustriranja in arhitekture.

Leta 2010 je Nina Mršnik skupaj z drugimi sodelavci oblikovalci in arhitekti ustanovila kolektiv Grupa, ki se mu je kmalu pridružila tudi Ivana Blaž. Kolektiv Grupa je deloval na področju socialnega podjetništva in so do zdaj izpeljali več projektov, med katerimi je najbolj odmeven Gostilna dela. Gostilna je namesto dobičku zavezana izobraževanju in zaposlovanju mladih gostinskih delavcev iz zapostavljenih okolij. Proces snovanja in izvedbe prenove prostora je rezultat sodelovanja ustvarjanja Grupe in mladih gostinskih delavcev, okoliških stanovalcev ter drugih pobudnikov in simpatizerjev projekta. Projekt predstavlja uspešno, družbeno odgovorno, predano in demokratično ravnanje na vseh stopnjah oblikovanja in gradnje prostora.

Avtorici delata na več projektih. Nina Mršnik riše portrete in sodeluje tudi z oblikovalko Nušo Jelenec pri projektu Pečeno pohištvo – sami sta izdelali stroj, ki topi odpadno plastiko v plošče, iz katerih izdelujeta pohištvo. Ivana Blaž sodeluje s kulturnim društvom ProstoRož, društvom arhitektov, ki se že 15 let ukvarja z raziskovanjem javnega prostora.