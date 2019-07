Telesna aktivnost ni samo privilegij vrhunskih športnikov. Za svoje gibanje in zdravje moramo skrbeti vsi, poudarjajo pri Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez OKS - ZŠZ), ki v okviru akcije Zmigaj se do brezplačne vadbe, ki poteka med 8. julijem in 14. avgustom, skupaj z Mercatorjem in mrežo ponudnikov športne rekreativne vadbe udeležencem omogoča enomesečno brezplačno vadbo.

Izkoristiti jo bo možno med 1. septembrom in 31. decembrom, namenjena pa bo vsem, ki si želite organiziranega teka s prijatelji in pod očesom tekaškega trenerja, se naučiti prvin umetnostnega drsanja ter osnov joge, pilatesa ali plesa. Svoje želje si lahko izpolnite z enkratnim nakupom izdelkov Mercatorjevih izbranih blagovnih znamk Bio Zone, Lumpi, O.K. in Garden Good v vrednosti 10 evrov. Prejeti kupon ob računu na blagajni vam bo omogočil izbor med 3600 vadbami po Sloveniji.

Organizatorji akcije so posebno priložnost pripravili za seniorje, ki jih v četrtek, 25. julija, čaka prav poseben kupon. V vseh živilskih prodajalnah Mercator po Sloveniji bo namreč prvih 5000 kupcev s statusom upokojenca prejelo poseben senior kupon, ki ga bodo lahko izkoristili za jutranjo vadbo, ki jo na 168 lokacijah po Sloveniji ponuja društvo Šola zdravja.