Od začetka letošnje planinske sezone se je v slovenskih gorah zgodilo že več usodnih nesreč. Pri PZS se nenehno trudijo z ozaveščanjem o varnejšem obnašanju obiskovalcev gora, tako s poudarjanjem najpogostejših pasti, na katere lahko naletijo, kot s konkretnimi nasveti o pravilni pripravi na planinsko turo. Prav zato so pri PZS v sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije pripravili zgibanko Varneje v gore poleti.

V njej lahko planinci najdejo pomembnejše informacije o načrtovanju ture, planinskih poteh v Sloveniji, obvezni opremi v nahrbtniku in odzivu pri morebitni nesreči. »To je le majhen korak k zmanjšanju števila nesreč v gorah, večjega pa lahko naredi vsak sam s pripravo na turo, z upoštevanjem priporočil in predvsem s pametjo v glavi, ne pa v mobilnem telefonu,« poudarja Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS za področje preventive in usposabljanj.

Kot so pri PZS poudarili že ob začetku planinske sezone, je v visokogorju na severnih pobočjih in v grapah še vedno veliko snežišč, ki so zelo nevarna za zdrs. »Poleg kakovostne obutve in potrebne opreme v nahrbtniku (kompleta prve pomoči, zemljevida, čelne svetilke, rezerve hrane in zadostne količine tekočine, mobilnega telefona in alufolije) priporočamo tudi dereze in cepin,« pravijo na PZS. Nevarno je tudi kamenje, ki se kruši s sten. Čelada je obvezen del tehnične opreme, če se boste gibali v območju sten. Marsikatera pot je po koncu zime še vedno naložena s kamenjem ali poškodovana.

Vse to naj obiskovalci gora upoštevajo pri izbiri cilja, poti in dejavnosti v gorah, ki naj jo prilagodijo svoji psihofizični pripravljenosti in izkušenosti, še pravijo pri PZS. Načrt poti je prvi korak k varnejšemu obisku gora, zato pred odhodom preverite vremensko napoved in stanje planinskih poti. Če nameravate prespati v planinski koči, poskrbite za rezervacijo, saj so nekatere precej zasedene, če pa si premislite, rezervacijo obvezno prekličite.

V PZS tudi menijo, da je treba z osnovnimi pravili varnega obiskovanja gora seznaniti tudi tuje obiskovalce, zato so zgibanko izdali tudi v angleškem jeziku. Najti jo je mogoče na spletni strani PZS, na voljo je tudi v turističnih informacijskih centrih in turističnih agencijah, hkrati pa poskušajo te informacije učinkovito prenesti do tujih obiskovalcev gora in turističnih delavcev, ki obiskovalcem pogosto svetujejo, kam se naj odpravijo na planinsko turo.