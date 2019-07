Skupaj je v paradi sodelovalo 4300 vojakov, 196 vojaških vozil, 237 konj, 69 letal in 39 helikopterjev. Francoski vojski so pridružile vojske devetih držav EU, ki poleg Francije sodelujejo v pobudi evropske vojaške skupine za hitro posredovanje. To so Belgija, Danska, Finska, Nemčija, Nizozemska, Estonija, Španija, Portugalska in Velika Britanija, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Med vojaškimi zrakoplovi so bili tako nemško transportno letalo A400M, špansko transportno letalo C130 in dva britanska helikopterja chinook.

Vseh devet držav je bilo na današnji slovesnosti na Elizejskih poljanah zastopanih na ravni voditeljev države ali vlade ali obrambnih ministrov. Med njimi je bila tudi nemška kanclerka Angela Merkel, ki je Macronovo vabilo označila za pomemben znak. Po njenih besedah gre za »veliko gesto v smeri evropske obrambne politike«.

Parade sta se udeležila tudi odhajajoči predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. Odhajajoča britanska premierka Theresa May medtem ni prispela v Pariz.

Francoski predsednik je že v soboto na sprejemu za francoske vojake pojasnil, da je tesnejše evropsko sodelovanje na področju obrambe ena ključnih prioritet njegovega predsedniškega mandata.

»Še nikoli po koncu druge svetovne vojne Evropa ni bila tako pomembna,« je zapisal v poslanici ob prazniku. Namen zgoraj omenjene pobude, ki sicer ni del obrambnega sodelovanja EU, je po njegovih besedah »delovati skupaj in okrepiti sposobnost za skupno delovanje«.

Ob robu današnje slovesnosti se je v izjavah za javnost zahvalil 17.000 francoskim vojakom, ki trenutno služijo v tujini. »Ponosni smo na vas in na to, kar delate vsak dan,« je poudaril.

Na sobotnem sprejemu za pripadnike francoske vojske pa je Macron, vrhovni poveljnik francoskih sil, za september napovedal vzpostavitev poveljstva vesoljskih sil, da bi zagotovili okrepitev francoskih zmogljivosti v vesolju. »Okrepili bomo naše poznavanje razmer v vesolju, bolje bomo ščitili naše satelite, tudi aktivno,« je pojasnil.

Veliko pozornosti je na paradi požel francoski izumitelj Franky Zapata, ki je nad Elizejskimi poljanami poletel s posebno lebdečo desko (Flyboard Air), ki jo je izumil sam. Za to napravo se po besedah francoske obrambne ministrice Florence Parly zanima tudi francoska vojska.

Ob robu slovesnosti so se zbrali tudi Macronovi nasprotniki iz vrst protestnega gibanja rumenih jopičev, ki so predsednika izžvižgali. Po podatkih pariške prefekture so prijeli 152 ljudi. Že pred začetkom parade so zaradi organizacije nezakonitih protestov pridržali dva vidna člana rumenih jopičev Jeroma Rodriguesa in Maxima Nicolla, poročajo francoski mediji.