Danes se intenzivno poslužujemo ogledov spletnih video vsebin, so zapisali v francoskem think tanku The Shift Project. Te vsebine so shranjene v podatkovnih centrih, na naše naprave - telefone, računalnike, televizije itd. - pa so prenesene prek omrežij, ki vključujejo kable, optična vlakna, modeme, antene in tako naprej. Vsi ti procesi zahtevajo elektriko, katere proizvodnja zahteva vire in običajno vključuje izpuste ogljikovega dioksida.

Video je zelo zgoščena oblika prenosa informacij, so opozorili ob tem. 10 ur videa visoke definicije tako vsebuje več podatkov kot vsi članki v angleškem jeziku v spletni enciklopediji Wikipedia v tekstovni obliki.

Lani so ogledi spletnih videov ustvarili več kot 300 milijonov ton ogljikovega dioksida, kar je toliko, kot ga sicer letno ustvari Španija oz. približno en odstotek vseh globalnih izpustov. Pornografski videi pri tem predstavljajo 27 odstotkov vsega spletnega video prometa na svetu. Samo z gledanjem pornografskih videov je tako lani nastalo več kot 80 milijonov ton ogljikovega dioksida oz. skoraj 0,2 odstotka vseh globalnih izpustov.

Še večji je ogljični odtis ponudnikov video vsebin na zahtevo, kot so denimo Netflix in Amazon Prime. Ti so lani ustvarili več kot 100 milijonov ton ogljikovega dioksida, kar je blizu 0,3 odstotka vseh globalnih izpustov in enako, kot jih v letu dni ustvari Čile.

»Zmanjšanje grožnje podnebnih sprememb zahteva drastično zmanjšanje izpustov globalnih toplogrednih plinov v naslednjih nekaj letih. A potrošnja energije, potrebne za digitalne tehnologije, se povečuje za devet odstotkov letno,« so ob tem še spomnili v The Shift Project.

Tako so se zavzeli za koncept »digitalne zmernosti«, ki zahteva vzpostavitev okvirja za rabo digitalnih vsebin v skladu z omejenimi viri planeta. V ta okvir pa ne sodijo različni vgrajeni videi in njihovo avtomatično predvajanje, so opozorili med drugim.