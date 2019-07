Obilno deževje je od četrtka v Nepalu prizadelo več okrožij, predvsem na vzhodu in jugu države. V poplavah in zemeljskih plazovih, ki so posledica deževja, je umrlo najmanj 50 ljudi, 33 pa jih še pogrešajo. Prizadetih je bilo več tisoč ljudi, rešiti so jih morali več kot 1100.

Po napovedih nepalskih oblasti se bodo vodostaji rek na običajno raven vrnili v ponedeljek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Monsunsko deževje težave povzroča tudi v sosednji Indiji, in sicer predvsem na severovzhodu države. V petih tamkajšnjih zveznih državah je po navedbah lokalnih oblasti umrlo najmanj 35 ljudi, največ, 19, v zvezni državi Uttar Pradesh, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Deževje in z njim povezane naravne nesreče so prizadeli več kot 1,5 milijona Indijcev. Več kot 20.000 so jih morali preseliti v začasna prebivališča, ki so jih vzpostavile oblasti.

Po napovedih vremenoslovcev bo na tem območju deževalo še v prihodnjih dneh, na kar se reševalne službe že pripravljajo.

Monsunsko obdobje traja od junija do septembra. Lani je v južni Aziji deževje skupno terjalo več kot 1200 življenj, najhuje pa je bila prizadeta indijska zvezna država Kerala.

S poplavami pa se od konca junija soočajo tudi v ruski regiji Irkutsk na jugovzhodu države, kjer je v poplavah umrlo 25 ljudi, osem pa jih pogrešajo. Doslej je moralo zdravniško pomoč poiskati več kot 4300 ljudi, od tega 91 v zadnjih 24 urah, poroča ruska tiskovna agencija Tass.