Osebna vozila za vstop v Slovenijo na Gruškovju čakajo do pol ure, podobne čakalne dobe so za vstop v državo tudi na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja, na slednjem potniki čakajo do pol ure tudi za izstop iz Slovenije. Na drugih mejnih prehodih za zdaj ni čakalnih dobi, kažejo podatki, objavljeni okoli 9.30 na spletni strani prometno-informacijskega centra za državne ceste.

V soboto so se začele počitnice v delih Nemčije, Nizozemske in Švice, kar vse vpliva na dodatno povečanje prometa na cestah proti slovenski in hrvaški obali ta konec tedna, podobno naj bi bilo tudi v ponedeljek. Pričakovati je tudi bolj polna počivališča in parkirne prostore, opozarjajo na prometno-informacijskem centru za državne ceste.

Napovedujejo še, da je predvsem v začetku tedna zaradi povečanega tovornega prometa in avstrijskih mejnih kontrol pričakovati zastoje pred prehodoma Karavanke in Šentilj.