Okoli 42.000 odjemalcev na zahodnem delu Manhattna je v soboto zgodaj zvečer po lokalnem času ostalo brez električne energije, je sporočilo podjetje Con Edison, ki območje oskrbuje z elektriko. Nazaj so jo dobili okoli 22. ure, kar so ljudje na ulicah pospremili z aplavzom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izpad električne energije je ohromil javni potniški promet po vsem New Yorku. Pristojne oblasti so ljudi na Twitterju pozvale, naj se izogibajo postaj podzemne železnice, ki so pod površjem, kar pomeni večino mestnega železniškega omrežja.

Težave so imeli tudi v cestnem prometu, saj med drugim niso delovali semaforji, tako da je nastal velik kaos. Promet so usmerjali policisti.

Brez elektrike je ostalo tudi več hotelov na območju, med njimi Row NYC Hotel. Tam so zaposleni goste pozvali, naj ne gredo v poslopje, saj so brez luči, dvigala pa so obstala. Tako so številni sedeli kar na ulici.

Težave zaradi električnega mrka je imelo tudi več gledališč na Broadwayu, kjer so večino predstav odpovedali. Zborovski koncert, ki je potekal v dvorani Carnegie Hall, pa so preselili kar na ulico.

Gasilci so medtem prejeli številne klice na pomoč, predvsem od ljudi, ki so ostali ujeti v dvigalih.

Po poročanju ameriških medijev je do izpada elektrike prišlo zaradi požara v eni manjših central podjetja ConEdison, a vzrok še preiskujejo.