V ponedeljek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo zlasti v hribovitem svetu nastala kakšna posamezna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sončno, burja na Primorskem bo popoldne oslabela. V sredo bo deloma jasno, občasno bo več koprenaste oblačnosti. V gorskem svetu lahko popoldne nastane kakšna nevihta.

Nad večjim delom celine je pri tleh šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah s severozahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka razmeroma hladen in nestabilen zrak.

Danes bo sprva dokaj sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Popoldne bodo nastale plohe in posamezne nevihte, ki bodo bolj pogoste v krajih zahodno od nas. Ob Jadranu bo sončno in brez padavin.

