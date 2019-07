Nemško kulturno ministrstvo je potrdilo zgodbo nemškega tednika Spiegel in sporočilo, da že več let potekajo pogajanja za povračilo škode med družino Hohenzollern, zvezno vlado in zveznima deželama Berlin in Brandenburg. Dodalo je, da vrednost premoženja družina in javne institucije ocenjujejo zelo različno.

Potomci zahtevajo vrnitev slik, kipov, kovancev, knjig in pohištva. Ena od nepremičnin, v kateri bi lahko živeli, je palača Cecilienhof, kjer so zavezniki po drugi svetovni vojni odločali o prihodnosti Nemčije.

Kot prvi korak so sestavili seznam stvari, ki jih ta spor zadeva, in po besedah kulturnega ministrstva zaobjema manj kot 0,1 odstotka zbirke v Pruski fundaciji gradov in vrtov, Pruski kulturni fundaciji in Nemškem zgodovinskem muzeju.

Po navedbah ministrstva so stališča pogajalcev zaenkrat zelo različna.

Po nemškem porazu v prvi svetovni vojni je bil Viljem II. odstavljen in je živel v izgnanstvu. Pruski kraljevi družini so po strmoglavljenju monarhije odvzeli premoženje brez povračila škode, a sta se država in družina Hohenzollern dogovorili glede premoženja z zakonom s 29. oktobra 1926. Stvari pa dodatno zaplete sovjetska zasedba in komunistična vladavina po drugi svetovni vojni v polovici Berlina in zvezni deželi Brandenburg, ki je družino dodatno razlastila.