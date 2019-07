Petdesetletni Mihajlović je pred nekaj tedni z italijanskim prvoligašem podpisal dolgoročno pogodbo, a nato z ekipo ni odšel na priprave zaradi povišane temperature. Testi so pokazali, da gre za nekaj veliko resnejšega in so mu predlagali agresivno zdravljenje.

»Ko sem izvedel novico, je bil to zame hud udarec. Dneve sem jokal, življenje se ti vrti pred očmi. To niso solze strahu. Spoštujem bolezen, a se ji bom uprl, pokončno, tako kot sem vedno počenjal,« je pojasnil Mihajlović.

»Komaj čakam, da grem v bolnišnico in začnem ta boj. Je agresivna oblika levkemije, a jo je mogoče premagati. To sem pojasnil tudi svojim igralcem. Povedal sem jim, da moramo napasti in zmagati. Če bomo le čakali in se skušali braniti, nam ne bo uspelo. V svoji bitki moram uporabiti taktiko z igrišča. Brez dvoma, dobil bom tole bitko,« je poudaril nekdanji jugoslovanski in srbski reprezentant in dodal: »Zmagal bom za družino, za otroke, za tiste, ki me imajo radi.«

Mihajlovićev oče je umrl zaradi raka, zato tudi sam redno opravlja teste. »Verjetno si nihče ni mislil, da lahko prav jaz zbolim. Treniram, sem velik, močan, 28. februarja pa sem bil testiran in je bilo vse normalno. Treniral sem vsak dan do maja, potoval, igral nogomet, veslal. Nisem bil utrujen, nič me ni bolelo. Vse je bilo normalno,« je pripovedoval Mihajlović.