Popoldne spet možnost močnejših neurij s točo

Nad Slovenijo je v pretekli uri nastalo nekaj močnejših nevihtnih celic, in sicer na severovzhodu Slovenije, na Goriškem in na južnem Primorskem. Celice večinoma potujejo v smeri proti jugu. Po oceni radarske odbojnosti se lahko ob njih pojavljajo nalivi, močni sunki vetra in toča. Ob močnih padavinah lahko narastejo hudourniški vodotoki.