»Levica ne bo podpirala desne vlade. A desna ni le vlada Janeza Janše, dejanja so tista, ki določijo značaj vlade. Vlado Marjana Šarca vleče na desno. Sporazuma z Levico se ne drži, v njenih politikah se pojavljajo močne neoliberalne in avtoritarne tendence,« je po seji sveta v Brežicah povedal Mesec.

Levica bo po njegovih navedbah lahko podprla proračuna za leti 2020 in 2021 le v primeru, da bo vlada te namere opustila ter dosledno spoštovala sporazum z Levico oz. izpolnila vse zahteve. Če do tega ne bo prišlo, bi to tako rekoč pomenilo konec njenega sodelovanja z vlado. A bodo o tem dokončno še odločali.

Mesec je spomnil, da so se Šarčevo vlado odločili podpreti iz dveh razlogov. Pričakovali so, da bodo dogovori držali in da bodo lahko izvajali projekte iz sporazuma za letos, kjer so si kot prioritete zadali stanovanjsko politiko, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in odpravo prekarnosti.

Drugi razlog za to, da so podprli premierja Marjana Šarca in rebalans proračuna za lani, je bilo po besedah Mesca pričakovanje, da bo Slovenija »po dolgih letih neoliberalnih vlad končno dobila levosredinsko vlado, ki ne bo varčevala na revežih, ki bo odpravljala temeljne razvojne in socialne težave družbe in bo imela okoljski program«. A v Levici ugotavljajo, da ti cilji niso bili doseženi.

Od 13 projektov, ki so jih dorekli v sporazumu o sodelovanju z vlado za letos, je potrjen le eden, in sicer zakon o nepremičninskem posredovanju. Na drugih projektih se zatika, opozarjajo v Levici.