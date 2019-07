S svojega balkona v mestu Bergheim blizu Salzburga je 57-letnik v petek nekaj pred poldnevom ustrelil 29-krat.

Po poročanju avstrijskih medijev naj bi bil zaradi odstavitve Kickla jezen na avstrijskega predsednika Alexandra van der Bellena in bivšega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, poroča Deutsche Welle. Želel je streljati na njuni sliki v grmovju, a je bilo s tem preveč dela, zato si je namesto tega njuna obraza zgolj predstavljal. Prav tako naj bi ga razjarila nedavna odstavitev lokalnega župnika.

Kickla je predsednik v dogovoru s kanclerjem odstavil, ker je bil v času, ko je nastal posnetek iz afere Ibiza, ki je sprožil politično krizo v Avstriji, generalni sekretar svobodnjakov. S tem naj bi bil tudi odgovoren za finance, a naj ne bi vedel za razsežnosti celotne zadeve, hkrati pa ni bil dovolj pozoren.

Njegovi sosedi so že pred streljanjem poklicali policijo, ker se je na balkonu pod vplivom alkohola glasno neprimerno izražal, poroča avstrijski dnevnik Kronen Zeitung. Ta je prišla in ga pomirila. Ko je približno pol ure kasneje začel streljati, so sosedi ponovno poklicali policijo, ki je aktivirala posebno enoto in helikopter. Zasegli so mu pištolo, za katero je imel dovoljenje, in puško, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po kratkem zaslišanju so ga odpeljali v bolnišnico, ker je predstavljal grožnjo sebi in drugim. Policija je proti njemu vložila ovadbo in ga ne bo pridržala, ker ni nameraval nikogar ustreliti. Prepovedali so mu posedovanje orožja.

Tiskovni predstavnik svobodnjakov je potrdil aretacijo njihovega člana.