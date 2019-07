Slovesnost je potekala v nabito polni veliki dvorani Narodnega doma. Prisotne so pozdravili predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Ksenija Dobrila, predsednik Sveta Slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj, tržaški župan Roberto Dipiazza, podpredsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Riccardo Riccardi in slovenski predsednik Pahor, poroča Primorski dnevnik.

Predsednik Pahor je v nagovoru dejal, da si želi, da bi 100. obletnico prihodnje leto skupaj obeležila z predsednikom Italije Sergiom Mattarello, s katerim »vzorno sodelujeta in rada povesta, da sta iskrena prijatelja«. To jima po Pahorjevih besedah daje možnost, da tudi ko so odnosi malce bolj napeti in retorika zaostrena, uspeta ohraniti iskren dialog.

Pahor je poudaril, kako pomembno je, da zlasti v okoliščinah, ki nas vse preizkušajo, ohranimo občutek za sožitje in krepimo dialog. »Pomembno je, da tudi različna stališča povemo strpno,« je dejal.

Poudaril je še, da je »zdaj priložnost, da storimo vse, kar je v naši moči, da zlasti zaradi preizkušenj, ki so pred nami, okrepimo tisto, kar je bistvo evropske ideje, in si prizadevamo za vse, kar nam je skupno v korist miru in blaginje za prihodnost naših otrok«. Zavzel se je, bi se v Narodni dom vrnilo življenje, so sporočili iz urada predsednik republike.